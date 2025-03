Grote brand naast woonzorgcentrum in Heemstede, 15 bewoners geëvacueerd

De brandweer schaalde snel op naar zeer grote brand en is met veel voertuigen aanwezig. Om 13.20 uur laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten dat de brand uit is. "Er is veel rook en er wordt nog veel gecontroleerd", zegt hij. De veiligheidsregio adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten.

Of er gewonden zijn en wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk.