Grote brand in Heemstede onder controle, politie onderzoekt mogelijk drugslab

De brandweer schaalde snel op naar zeer grote brand en was met veel voertuigen aanwezig. Om 13.20 uur liet een woordvoerder van de veiligheidsregio weten dat de brand uit was. "Er is veel rook en er wordt nog veel gecontroleerd", zegt hij. De veiligheidsregio adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten.

Onder andere de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Die komt in actie op plekken waar een drugslab ontdekt is en ontmanteld wordt, of wanneer er sprake is van mogelijke explosieve stoffen. Ook lopen er politieagenten met kogelwerende vesten. Een woordvoerder van de politie vertelt dat dit 'meerdere oorzaken kan hebben'.

