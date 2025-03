🔴 Behoudt Ajax de voorsprong op PSV? Volop medaillekansen op laatste dag EK indoor

53 minuten geleden

De opstelling van Ajax in Zwolle is binnen. Het was nog even de vraag voor wie Francesco Farioli zou kiezen als vervanger van Remko Pasveer. Matheus is het antwoord, die hem ook al verving tegen Go Ahead Eagles en Almere City.

Steven Berghuis en Kian Fitz-Jim staan in de basis, waardoor Bertrand Traoré en Jordan Henderson op de bank zitten. Davy Klaassen ontbreekt, omdat ieder moment vader kan worden.