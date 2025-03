🔴 Ajax blijft op kampioenskoers met nipte zege in Zwolle; Vloon en Van Diepen pakken EK-goud

Goedemiddag en welkom in ons liveblog! Op deze zonnige zondag houden we je uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen bij Ajax in Zwolle. We zijn ook aanwezig bij de laatste dag van de EK indoor atletiek met genoeg kansen op eremetaal en bij de halve finale in het vrouwenbasketbal tussen Den Helder Suns en Triple ThreaT. Mis niks van ons liveblog. Tips? Mail naar [email protected]

Afgelopen: PEC Zwolle - Ajax 0-1