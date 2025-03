'Weigerouders' zetten petitie op tegen verplichte doorstroomtoets basisscholen

Het was de afgelopen weken uitgebreid in het nieuws: drie Haarlemse basisscholen adviseerden de ouders van hun leerlingen om de verplichte doorstroomtoets in groep acht niet te laten maken. Dat leidde tot een spoedaanwijzing van het ministerie van onderwijs: het zwaarste middel dat de overheid een school kan opleggen.

Staatssecretaris Mariëlle Paul vond dat er sprake was van 'wanbeheer' en dreigde de drie scholen - De Peppelaer, De Argonauten en De Molenwiek - financieel te korten. Daarop besloot de stichting Spaarnesant - waaronder de drie scholen vallen - om de toets alsnog bij de leerlingen af te nemen. Veel ouders zijn het niet eens met de verplichte eindtoets, waarop het advies voor de middelbare school voor een groot deel wordt gebaseerd. De Haarlemse Sanne de Graaf (46) is een van hen.

'We hadden geen keuze'

We spreken af in de Kweektuin in Haarlem-Noord, waar het dit weekend gezellig druk is. Sannes zoon Mats (11) zit in groep acht van De Argonauten. Ook hij maakte de doorstroomtoets afgelopen week alsnog. De Graaf: "Daar hebben we goede gesprekken met hem over gevoerd. Hij snapte wel dat hij de toets wel moest maken, we hadden gewoon geen keuze."

"De uitslag interesseert me niet, ik ga die enveloppe niet eens openmaken", lacht Sanne. "De school komt wel met een goed afgewogen advies. Mats is erg technisch. Hij wil graag naar het Ichthus College in Driehuis." Die middelbare school heeft een Technasium, waar bijvoorbeeld het vak Onderzoek en Ontwerpen wordt onderwezen.