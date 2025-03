Beschoten viswinkel in Amsterdam-Noord mag van rechter openblijven

De winkel aan het Waterlandplein werd in de nachten van 12 en 18 augustus beschoten. Beide keren was de zaak dicht en was er niemand aanwezig. Ook een naastgelegen eetcafé was die week doelwit van beschietingen. Om de rust te doen terugkeren, besloot burgemeester Halsema de winkel en het café voor een halfjaar te sluiten.

Tweeënhalve week later ontbond de verhuurder de huurovereenkomst en eiste zij dat de viswinkel per direct zou worden ontruimd. Als eigenaar van meerdere panden in het winkelcentrum vreesde ze dat andere ondernemers zouden vertrekken of dat omliggende panden minder waard zouden worden.

De huurder vocht de ontruiming en de ontbinding van de overeenkomst aan. In de tien jaar dat ze de zaak exploiteert, heeft ze altijd op tijd de huur betaald, zo bepleitte ze. Bovendien leeft ze van de inkomsten van de viswinkel. Waarom de zaak is beschoten, zegt ze niet te weten.

Onveilig gevoel

Volgens de kantonrechter zijn de beschietingen niet de huurder te verwijten. Zo is het motief voor de incidenten nog altijd onduidelijk. Ook is niet gebleken dat ze zich niet als een goede huurder zou hebben gedragen.

Dat de beschietingen hebben geleid tot een onveilig gevoel bij winkeliers, bezoekers en omwonenden, snapt de rechter. Maar geen van de winkeliers heeft de huurovereenkomst sindsdien opgezegd en het aantal bezoekers aan het winkelcentrum is niet afgenomen. Bovendien mag de viswinkel van de gemeente weer open en ligt de handhaving van de veiligheid bij gemeente, politie en justitie, aldus de rechter.

Al met al vindt de rechter de belangen van de huurder zwaarder wegen dan de belangen van de verhuurder en hoeft de viswinkel niet te worden ontruimd.