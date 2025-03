Gewonde bij steekpartij in Heemskerk, twee verdachten opgepakt

Om 23.50 uur kreeg de politie een melding binnen over een steekpartij. Op straat troffen zij de eerste verdachte aan, een 25-jarige man uit Heemskerk. Hij had iets bij zich dat op een steekwapen leek. Hij is aangehouden. De tweede verdachte, een 50-jarige man uit Heemskerk, werd kort daarna aangehouden.

Het slachtoffer van de steekpartij raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart. "Het is nog niet duidelijk of de steekpartij binnen of buiten heeft plaatsgevonden, dat is deel van het onderzoek", laat een woordvoerder van de politie weten.