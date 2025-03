Feestende Lieke Klaver na gouden race op EK indoor: "Weet je hoe speciaal dit is?"

De Noord-Hollandse startte in de voordelige buitenbaan en kwam als eerste door na de eerste ronde. Ze hield vervolgens stand in de tweede omloop in Omnisport. Ze liep naar het goud in 50,38. De Noorse Henriette Jæger drong wel aan, maar kon niet meer voorbij Klaver en finishte als tweede in 50,45. Het brons ging naar de Spaanse Paula Sevilla in 50,99.

Klaver sprak voor het toernooi al hardop de ambitie uit om in eigen land het goud te veroveren, want Bol deed niet mee. De regerend wereldkampioene en houdster van het wereldrecord op de 400 meter koos er bewust voor in Apeldoorn alleen op de estafettenummers uit te komen.

Het deed Klaver besluiten de estafette over te slaan en zich volledig te richten op individueel succes. Zo zag ze donderdag vanuit bed op televisie hoe Bol, Eveline Saalberg, Nick Smidt en Tony van Diepen naar het goud liepen op de 4x400 meter gemengde estafette.

Individueel goud

Het is haar vierde individuele medaille op een groot kampioenschap. Ze won eerder zilver achter Bol op de WK indoor van 2024 en EK indoor van 2023 en brons op de EK outdoor van 2024. De overige elf medailles haalde ze op de estafette, met als hoogtepunten de wereldtitel op de 4x400 meter met de estafettevrouwen in 2023 en olympisch goud op de Spelen van Parijs op de 4x400 gemengde estafette.