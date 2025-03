Hilversum verbroedert: samen aanschuiven bij iftar tijdens ramadan

Het was volle bak zaterdagavond in wijkcentrum Lopes Dias in Hilversum. Zo'n honderd Hilversummers schoven aan voor de iftar, een maaltijd die moslims tijdens de ramadan na zonsondergang eten. Voor iedereen was een plekje ongeacht je afkomst, achtergrond of geloof. Stichting Sfera wil hiermee Hilversummers van alle achtergronden met elkaar samenbrengen.