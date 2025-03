Man (19) verwondt agent na vluchtpoging, stompt andere agent op politiebureau

De Purmerender reed gisteren zonder helm of rijbewijs op een scooter door Purmerend. Omdat het niet de eerste keer was dat hij zo op pad ging, werd zijn scooter ingenomen.

Toen hij hoorde dat hij z'n scooter kwijt zou raken, zette de negentienjarige het op een vluchten. Hoewel de politie hem tegenhield, was de man hardleers. Doordat hij bleef tegenwerken raakte een agent gewond. Pas toen omstanders meehielpen, kon de politie de man toch aanhouden.

Onder controle gebracht

Daar hield het agressieve gedrag van de man niet op. Eenmaal op het bureau werd hij in een ophoudkamer gezet: de ruimte waar arrestanten de eerste zes uur van hun aanhouding doorbrengen. Hier moest hij om zijn verhoor afwachten. Daar stompte hij een agent en moest 'onder controle worden gebracht'. De agent maakt het volgens de politie 'naar omstandigheden goed'.

De man is aangehouden vanwege wederspannigheid, wat inhoudt dat hij zich 'met geweld of bedreiging met geweld verzet heeft tegen een ambtenaar werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening'. Daarnaast moet hij zich ook verantwoorden voor de mishandeling van de agent. Op geweld tegen ambtenaren geldt een strafverzwaring.