Amsterdamse Sint Nicolaaskerk vanaf vandaag officieel kathedraal: "Het voelt verheven!"

Vanwege de zogeheten 'verheffing' van de Nicolaaskerk tegenover het Centraal Station, komt een sym­bo­li­sche zetel uit het Ka­the­draal Museum in Haar­lem naar Am­ster­dam. Tijdens de viering werd bisschop Jan Hendriks in het bijzijn van alle priesters en diakens in het bisdom naar zijn zetel begeleid. Daarnaast werden er vredeswensen uitgesproken, werd een brief van de paus voorgelezen en werd er te Communie gegaan. Ook werd er gebeden voor de gezondheid van de paus.