🔴 Pauline Hondema begonnen met EK-finale verspringen, Afrifa verrast op 60 meter

37 minuten geleden

De zevenkamp bij de mannen is afgesloten met de 1.000 meter. Jeff Tesselaar liep vier rondes aan kop, maar moest in de laatste ronde het hoofd buigen. De Amsterdammer kwam als vierde over de finish in 2.34,55. Tesselaar eindigt als achtste met 5.948 punten op de zevenkamp in Apeldoorn.