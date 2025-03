🔴 Medaillekansen voor Lieke Klaver en Pauline Hondema op EK indoor

44 minuten geleden

Jessica Schilder heeft vanochtend haar vorm bevestigd in de kwalificaties van het kogelstoten bij de EK indoor in Apeldoorn. De Volendamse, tweevoudig Europees kampioene outdoor, plaatste zich met haar eerste stoot voor de finale op zondag. De afstand was 19,92 meter, ruim over de kwalificatielimiet van 18,80.

Ze was daarmee de beste van de acht kogelstootsters, die zich plaatsen voor de finale. Jorinde van Klinken, de tweede Nederlandse in het veld en meer gespecialiseerd in het discuswerpen, wist ook de finale te halen. Ze ging met 18,33 als zevende door naar de eindstrijd.

Schilder is kandidaat voor goud in Omnisport. Ze leverde dit indoorseizoen al een serie stoten van over de 20 meter af en kwam met 20,19 in de buurt van haar Nederlands indoorrecord van 20,31.