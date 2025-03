44 rode hakken en schoenen voor Stopera om aandacht te vragen voor femicide

De demonstratie werd geopend met muziek en poëzie. Tussen de rode hakken zong zangeres Nieloefaar een nummer. Een aangrijpend gedicht werd daarna voorgedragen door Barbara Godwaldt, van wie haar zus werd vermoord. Vervolgens werd er stilte gehouden. Candan: "De keuze voor stilte is een krachtig statement: de rode schoenen spreken 'stilte' boekdelen en herinneren ons eraan dat elke stap die gezet wordt, een stap is richting bewustwording en verandering."

Cruciale rol

Candan benadrukt dat de strijd tegen femicide gezamenlijk gevoerd moet worden en het niet gaat om een vrouwenprobleem, 'het is een maatschappelijk probleem'. "Mannen spelen een cruciale rol in de strijd tegen femicide. Dit kan je dochter, moeder of zus overkomen."

Sinds vorig jaar steunen ook mannen de actie door schoenen te doneren, die naast de 44 hakken worden neergezet als steunbetuiging. Dit jaar deden er nog meer mannen, waaronder ook Sinan Can, Alkan Çöklü, Rico Verhoeven, Najib Amhali en Robert Rodenburg, mee aan de demonstratie.