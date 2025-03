Twee 14-jarigen met mogelijk vuurwapen aangehouden, politie lost waarschuwingsschot

Rond 18.30 uur ziet de politie twee jonge Amsterdammers op de Baden Powellweg op een fatbike 'opvallend gedrag' vertonen. Beide dragen gezichtsbedekking en trekken handschoenen aan. Twee agenten in burger zien het gebeuren en besluiten de twee jongens te controleren. Tijdens de controle wordt een voorwerp gezien dat lijkt op een vuurwapen.

Achtervolging

"Een agent lost bij de aanhouding van de achterop zittende een waarschuwingsschot en weet de verdachte aan te houden", aldus de politie. Daar wordt het mogelijk vuurwapen aangetroffen en in beslag genomen. De bestuurder van de fatbike weet te vluchten en gooit daarbij een ander mogelijk vuurwapen weg. Kort daarna wordt ook hij aangehouden door de politie.

Uit onderzoek blijkt later dat het gaat om één nepvuurwapen, het andere mogelijke vuurwapen blijft spoorloos. "Als een nepvuurwapen niet van een echt vuurwapen te onderscheiden is, handelen agenten alsof het om een echt vuurwapen gaat", aldus de politie. In zo'n situatie kan het voorkomen dat de politie een waarschuwingsschot lost of zelfs iemand onder schot neemt. "Het bezitten van een nepvuurwapen is daarom levensgevaarlijk!", benadrukt de politie.

Na de aanhouding werd de omgeving tijdelijk afgezet met lint vanwege het onderzoek naar het incident.