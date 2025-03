Dam stroomt vol voor Feminist March op Internationale Vrouwendag

Veel deelnemers hebben protestborden mee met teksten erop zoals 'Blijf uit mijn baarmoeder', 'Mansplain anders ff waarom ik hier sta' en 'Andrew Tate lik m'n reet'. Op de Dam staat ook een podium waarop voor de start van de mars optredens te zien zijn. Vanwege de drukte worden trams rond de Dam worden omgeleid.

De Feminist March, de opvolger van de Women's March, wordt in het kader van Internationale Vrouwendag georganiseerd om op te komen voor vrouwenrechten. Volgens de organisatie, een collectief van feministische bewegingen en maatschappelijke organisaties, is het juist nu belangrijk om daarvoor de straat op te gaan. "Feminisme staat onder druk. Wereldwijd zien we een groeiende tegenreactie op gendergelijkheid, mensenrechten en sociale rechtvaardigheid", meldt medeorganisator WOMEN Inc.

Vorig jaar ging de protestmars om veiligheidsredenen niet door.