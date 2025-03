Voormalig IJburgs theatergebouw keert terug in Zuidoost, nu als zaal voor 3x3-basketbal

De Paper Dome is een ontwerp van de gerenommeerde Japanse architect Shigeru Ban, die vooral bekend werd met zijn papieren en kartonnen constructies. Ook dit gebouw is van die circulaire bouwstoffen gemaakt. Het pand heeft een diameter van 30 meter en is 10 meter hoog.

Het gebouw stond in 2003 al eens op IJburg als tijdelijk theater en werd daarna jarenlang door de gemeente uitgeleend aan Utrecht. Toen die het pand in 2012 teruggaven, verdwenen de onderdelen in de opslag. Toen de architect in 2014 een belangrijke architectuurprijs uit handen van Eberhard van der Laan kreeg, beloofde de burgemeester dat het gebouw ooit weer een plekje in de stad zou krijgen.

Belofte van Van der Laan

Die belofte is elf jaar later dan eindelijk ingelost. Dat wil zeggen: tijdelijk, want het is de bedoeling dat het gebouw over vijf jaar weer afgebroken wordt.