Tientallen demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden op Schiphol

"Een groep van 38 demonstranten is aangehouden in vertrekhal 2", vertelt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee aan NH. "Zij zijn gevorderd te vertrekken en toe zij dit niet deden zijn ze aangehouden en met bussen van het terrein van Schiphol verwijderd."

Op dit moment vinden er nog meerdere acties plaats op de luchthaven, zowel bij Schiphol Plaza als achter de paspoortcontrole. "Vooralsnog is daar niet ingegrepen, maar dat kan later veranderen," aldus de woordvoerder.

Het Flying Blue-programma houdt onder meer in dat een reiziger punten spaart door te vliegen, en die punten kunnen vervolgens worden ingeruild voor voordelen als kortingen of upgrades. "De wetenschap is duidelijk: doorgaan met veelvliegen betekent dat de opwarming van de aarde ver boven de 2 graden uitkomt. Frequent flyer programma's, zoals Flying Blue van KLM, belonen veelvliegen en zijn daarom hét symbool van een industrie die weigert de klimaatontwrichting onder ogen te zien", aldus XR.

Tekst gaat door onder de foto's