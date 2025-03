67 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden op Schiphol

Vanwege de geplande acties heeft de gemeente Haarlemmermeer gisteren een noodverordening afgekondigd voor Schiphol. Hierdoor mag de politie preventief fouilleren en moeten demonstranten zich aan strikte regels houden.

Zo is het verboden om objecten mee te nemen die de openbare orde kunnen verstoren, zoals drones, slijptollen en lijm. Ook mogen demonstranten niet over de hekken klimmen, zich eraan vastketenen of doorgangen blokkeren. Ze moeten minimaal twee meter afstand houden van de omheining.

Zoveelste actie

Vorige week waren er ook al meerdere XR-acties in de regio. Zo reserveerde de actiegroep duizenden kaartjes bij het Rijksmuseum in Amsterdam, waardoor het museum nagenoeg leeg bleef. In Primark in Hoofddorp besmeurden actievoerders van XR de in- en uitgang van de modeketen met een zwarte substantie.