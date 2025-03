Auto in brand gestoken in Huizen, tweede incident in korte tijd

Om 0.30 uur werd de politie gealarmeerd door bewoners die een auto in brand zagen staan. De brandweer heeft de brand geblust en er raakte niemand gewond, laat de politie weten. De politie gaat uit van brandstichting en is op zoek naar camerabeelden en getuigen.

Explosie

In de nacht van 10 februari was deze woning al eerder doelwit van een explosie. Volgens de politie ging het toen mogelijk om een stuk illegaal vuurwerk, in combinatie met brandbare vloeistof.

Een woordvoerder van de politie kan niet zeggen of er sprake is van een verband tussen beide incidenten. "Als er een mogelijk verband is, wordt dit onderzocht."