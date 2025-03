Verbroken warmterecord en dubbel zoveel zonuren als normaal

"Zowel vandaag als morgen is er volop zonneschijn", vertelt NH-weerman Jan Visser. Normaal gesproken zijn er zo'n 38 zonuren tussen 1 en 10 maart, dat lijkt nu op 80 uit te komen. "Het wordt een stralend weekend." In De Bilt is vandaag het warmterecord verbroken, toen het om 11.20 uur al 16,5 graden was.

Dit weekend is daarmee het perfecte moment om erop uit te trekken in de provincie. Of je nu een frisse neus haalt op Texel, de pasgeboren lammetjes van de Gooise Schaapskudde bezoekt of een boottocht maakt door de Eilandspolder—er is genoeg te doen. Bovendien openen dit weekend veel strandtenten weer hun deuren voor het nieuwe seizoen.

