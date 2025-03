Buurt hoort midden in de nacht noodkreet: politie vindt man hangend aan veerpont

Hulpdiensten werden rond 4.30 uur vannacht gealarmeerd nadat buurtbewoners een man om hulp hoorden roepen. Omdat de schreeuw over het water galmde, was het voor de politie in eerste instantie lastig om erachter te komen waar de noodkreet vandaan kwam. De man was ook aan de overkant van het water, op Sporenburg, goed te horen.

Uiteindelijk werd de man hangend aan een stuk metaal van de veerboot gevonden. De brandweer moest eraan te pas komen om de man los te krijgen. De GVB-pont tussen Zeeburgereiland en Sporenburg vaart alleen overdag.

Onderzoek

De man lag deels in het water en was daardoor onderkoeld geraakt. Hij is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is nog onduidelijk hoe de man aan de veerboot is komen te hangen. De politie doet daar nu onderzoek naar.