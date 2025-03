Explosie bij buurtcentrum in Haarlem, politie vermoedt opzet

Door de explosie is een raam gesprongen, is een regenpijp beschadigd en zijn roetvegen zichtbaar op de gevel van het gebouw. De brandweer had het vuur snel onder controle, waarna de politie een sporenonderzoek heeft uitgevoerd. "Op dit moment wordt er uitgezocht of er camerabeelden in de wijk zijn", aldus een woordvoerder van de politie.

De exacte toedracht van de explosie is nog onduidelijk. De politie roept daarom getuigen op om zich te melden en vraagt om eventuele camerabeelden die meer duidelijkheid kunnen geven over de gebeurtenis. Hoewel er sterk rekening wordt gehouden met opzet, is nog niet vastgesteld wat precies ontplofte.