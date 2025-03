Verstekeling op veiling: poes ontdekt in truck vol bloembollen, maar waar is ze ingestapt?

Dat vraagt Iwona Andruszkiewicz zich af. De verkoopmanager was donderdagmiddag aan het werk op de veiling toen een paar collega's met een poes het kantoor binnenkwamen. Die hadden het dier aangetroffen tussen de bloembollen die de chauffeur eerder op de dag op verschillende adressen had opgepikt.

Van Andijk tot Voorhout

"Ze was heel angstig", vertelt Iwona over de poes. De Aalsmeerse besluit zich over haar te ontfermen en op zoek te gaan naar de eigenaar. Maar voordat ze de poes mee naar huis neemt, vraagt ze de vrachtwagenchauffeur nog even waar hij die dag is geweest.

"Hij kwam uit Voorhout, dat was zijn laatste stop", aldus de Aalsmeerse. "Daarvoor was hij in Hillegom, Andijk, en Heiloo geweest. En hij was in De Hoef begonnen."

Lees verder onder de kaart met de route die de vrachtwagen donderdag heeft gereden.