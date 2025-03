Bilal Ould-Chikh dolt wekelijks backs en is toe aan nieuwe uitdaging: "Stap hogerop"

Trainer Rick Kruys was blij dat Ould-Chikh en FC Volendam na wat mindere weken weer een hoger niveau haalden. "We hadden de controle. We waren veel beter aan de bal dan de afgelopen weken. Er zat ook veel energie in de ploeg, dus ik ben wel tevreden."

Aanstaande dinsdag is al de volgende wedstrijd van FC Volendam. Dan komt provinciegenoot Telstar op bezoek voor 'de vissersderby.' Dit duel is live te volgen in een extra uitzending van NH Sport op NH Radio en via ons liveblog. De voorbeschouwing begint om 19.00 uur en de aftrap is een uur later.