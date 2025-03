Burgemeester mocht zeven souvenirwinkels in centrum niet sluiten

Tijdens een controle van de arbeidsinspectie vond de politie joints in de zeven winkels. Het ging om aantallen tussen de 10 en 1906 joints. Agenten schreven in het proces-verbaal dat ze 'de gemalen bloem en blaadjes aan de kleur, uiterlijke kenmerken en geur herkenden als cannabis'.

Geen cannabis en THC

De eigenaren zeiden juist dat de er in de joints geen cannabis en geen THC zat. Ze stelden dat er onvoldoende en onzorgvuldig onderzoek is gedaan. Als bewijs toonden ze een politierapport waarin stond dat joints van deze leverancier geen stoffen bevatten die onder de Opiumwet vallen.

Of dat bij deze joints ook zo was kon niet meer onderzocht worden, want de producten zijn meegenomen door de politie en er werd geen zogeheten 'proces-verbaal van meevoeren en opslaan' gemaakt. Hierdoor wisten de winkeleigenaren niet welke producten de politie had meegenomen.

Laboratorium

"Het had vervolgens op de weg van de burgemeester gelegen om eiseressen in elk geval de mogelijkheid te bieden de aangetroffen en in beslag genomen producten te laten onderzoeken door een laboratorium om hun betwisting nader te onderbouwen", schrijft de rechtbank in het vonnis. "De rechtbank stelt vast dat dat niet is gebeurd." Vermoedelijk zijn de joints inmiddels vernietigd.