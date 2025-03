Baby die oorlog overleefde dankzij Hoorns echtpaar eregast bij onthulling struikelsteen

Aan de Tweeboomlaan in Hoorn zijn meer gezinnen die tijdens de Tweede Wereldoorlog joodse onderduikers in huis hebben. Ook Elizabeth van den Berge dringt bij haar man Abraham aan om hetzelfde te doen. Maar wonend naast een NSB-gezin vindt hij dat in eerste instantie geen goed idee.

Uiteindelijk komt het er toch van en lang gaat het goed. Het joodse echtpaar Nathan en Esther Smit-Van Huiden verblijft bij het gezin. Ook de paar weken oude baby Loekie Themans vindt er onderdak.

Het joodse paar schrijft in 1944 een brief naar vrienden, over hoe blij ze zijn met de baby en ze wat te doen hebben. Alleen wordt die brief onderschept door de Duitsers. Niet veel later staan ze voor de deur van de Tweeboomlaan 74. Abraham wordt gearresteerd en ook de onderduikers worden afgevoerd.

'Breng de baby in veiligheid, je man komt niet terug'

"Tegen mijn oma zeiden ze dat ze een dag later voor de baby zouden terugkomen", legt kleindochter Yolanda van den Berge uit. "Mijn oma is toen naar het verzet gegaan. Daar werd haar verteld dat ze de baby beter in veiligheid kon brengen en dat ze haar man niet meer terug zou zien."