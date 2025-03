Agent lost waarschuwingsschot in Nieuw-West na zien van mogelijk vuurwapen

Volgens een politiewoordvoerder bleek er tijdens een aanhoudingssituatie sprake van een mogelijk vuurwapen en besloot de agent daarom één of meerdere keren te schieten. "We hoorden wel twee knallen, maar dachten dat het vuurwerk was", vertelt een buurtbewoner.

Nadat de twee verdachten werden opgepakt, is er een onderzoek gestart. De omgeving is afgezet met lint. De politie kan nog niet zeggen of het om een echt vuurwapen ging.