Lees terug: FC Volendam verslaat TOP Oss; Telstar vermorzelt FC Dordrecht

Job Geerds kon zijn opvallende optreden op de 60 meter horden niet bekronen met een medaille. De 22-jarige Amsterdammer kwam in de finale bij de mannen als vijfde over de finish. Hij noteerde in Omnisport een tijd van 7,61. De Pool Jakob Zsymanski won het goud in 7,43.

Geerds kwam in de halve finales tot een tijd van 7,54, een persoonlijk record en slechts 2 honderdsten verwijderd van het Nederlands record van Gregory Sedoc uit 2009 (7,52).