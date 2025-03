Lees terug: FC Volendam verslaat TOP Oss; Telstar vermorzelt FC Dordrecht

30 minuten geleden

Nadine Visser uit Hoogkarspel heeft de tweede medaille gepakt op de EK indoor voor Nederland. Ze pakte zilver in de finale van 60 meter horden met een nationaal record: 7.72. Ze bleef daarmee Pia Skrzyszowska ruim voor. Het was niet snel genoeg om Mujinga Kambundji van het goud af te houden.

Het was al Vissers vierde medaille op een EK indoor, want twee jaar geleden in Istanbul behaalde ze ook zilver. Op de EK's van Glasgow (2019) Torun (2021) greep ze het goud. Ze wist in 2018 brons te pakken op de WK indoor in Birmingham. Visser won twee weken geleden voor de achtste keer de Nederlandse titel.