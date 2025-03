Stokpaardrijden voor volwassenen populair na NH-repo: "Weten niet wat ons overkomt"

Stokpaardrijden, ook wel hobbyhorsing genoemd, is vooral onder kinderen populair aan het worden. Maar volwassenen hebben de trend nu dus ook ontdekt. "We weten niet wat ons overkomt", lacht Leoni. "Na jouw filmpje (ze wijst naar de verslaggever) van afgelopen december bleef het eerst even stil, maar in januari ontplofte onze e-mail."

Bekijk hieronder de reportage van afgelopen december. Tekst loopt door onder de video.