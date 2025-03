Schietpartij in woonwijk Slotervaart: "Midden op de dag naast een school, echt verschrikkelijk"

"Het is een heel rustig buurtje hier", benadrukt een vrouw die net thuiskomt als ze de hele straat afgezet ziet. Vanmiddag rond 13.00 uur wordt een man beschoten in de Joseph Scalingerstraat in Nieuw-West. Met verwondingen wordt hij naar het ziekenhuis gebracht.

Een van zijn buurvrouwen zag het gebeuren. "Ik hoorde ineens twee keer schoten aan de achterkant van mijn huis." Ze zag haar buurman op straat liggen nadat ze knallen hoorde: "Hij lag op de grond en het was met zijn zoon erbij. Het was echt vreselijk wat we hebben gezien. Er keken ook allemaal kinderen naar."

Buitenspelende kinderen

Naast de straat staan twee schoolgebouwen. Net voordat het incident plaatsvond speelden de kinderen van die basisscholen nog buiten op het schoolplein. Een van de onderwijsassistenten op de school hoorde knallen: "Ik dacht niet meteen aan een schietpartij, maar ik ben heel blij dat de leerlingen niks hebben kunnen zien."

"Stel je voor dat er kinderen buitenspelen en de kogels gaan de verkeerde kant op. Dat kan heel anders aflopen en dan had het fataal kunnen worden. Gelukkig zijn de kinderen niet gewond geraakt." Een buurman hoorde knallen, maar trekt zich er niet zo veel van aan: "Dit gebeurt overal in Amsterdam, je moet dan ook gewoon door." Maar niet al zijn buren delen die mening: "Dat er iemand in de buurt loopt en zo maar kan gaan schieten, dat is echt niet te geloven."