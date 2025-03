Vaste routine moet Afrifa aan EK-finale helpen: "Begint bij aantrekken wedstrijdonderbroek"

"Ik was wel opgelucht toen ik hoorde dat ik mag meedoen aan de EK", vertelt Afrifa. "Het doel was om te plaatsen voor dit kampioenschap, want je wil laten zien dat je goed genoeg bent. Net voor ik finishte, wist ik dat ik zou winnen."

Dat de EK indoor in eigen land worden gehouden was een extra motivatie voor de Amsterdammer. "Dat komt natuurlijk niet heel vaak voor dat je mag lopen op een vertrouwde baan. Ik had al van anderen gehoord hoe leuk het is om in eigen land te lopen. Gelukkig maak ik het nu zelf mee."

