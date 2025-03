Roest gaat na zes jaar weer open, maar niet zoals je het kende: "We gaan met de tijd mee"

Volgens mede-eigenaar Jamie van der Will zijn ze vooral met de tijd meegegaan. Dat betekent dat je er kan eten en nog kan blijven hangen voor drankjes, maar dat het niet meer de vrijplaats is als Roest voorheen was, waarbij de feestjes doorgingen tot in de late uurtjes.

'Tendens om eerder naar huis te gaan'

"Het mag zeker gezellig worden en het licht zal niet aangaan om 22.00 uur", legt Van der Will uit, "maar mensen willen tegenwoordig op een zaterdag nog sporten, naar de markt en afspreken met vrienden. Dat kan niet als je nog tot 5.00 uur in de club staat - weet ik uit ervaring." Volgens hem gaan mensen tegenwoordig eerder op de avond op pad. "En ze taaien eerder af. Op die tendens spelen wij in."

Daarnaast moeten ze tegenwoordig ook rekening houden met de honderden nieuwe buren die ze er de afgelopen jaren hebben bijgekregen; er is in deze tijd een hele nieuwe woonwijk gerealiseerd op het voormalige industriegebied.