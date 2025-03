Nieuwe opvangplek in Zuidoost voor 525 vluchtelingen

Het verzoek om van dit hotel een opvanglocatie te maken kwam van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De locatie is in samenspraak met de gemeente, het stadsdeel en de politie goedgekeurd: je kunt er koken, het is dicht bij openbaar vervoer en groen, er zijn scholen in de buurt en een recreatie- en buitenruimte. En bovendien is het pand in goede staat.

Als de opvang straks opengaat, zullen de 108 asielzoekers uit het Postillion Hotel aan de Paul van Vlissingenstraat bij Overamstel verhuizen naar deze nieuwe plek in Zuidoost. Het Postillion Hotel sluit daarna de deuren als opvang.