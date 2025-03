Vrijwilligers plukken massaal boerenkool en redden 60.000 kilo van verspilling

Het duo heeft de reddingsactie in leven geroepen, omdat de koper van hun oogst hun deal plotseling introk vanwege een probleem met het afleveren. "De koper regelt normaal gesproken de fust waarin wij de boerenkool dan weer leveren. Toen we doorgaven dat dat niet gebruikelijk was, haakten ze volledig af", zo vertelde Daan Kooij eerder deze week aan NH.

Het vinden van een nieuwe koper lukte ook niet. "De vraag was toen al ingevuld, winkels bestellen dat allemaal ver van tevoren." Het zorgde voor een flink gat in de omzet en werd zo een flink hoofdpijndossier voor de boerenvader- en dochter.

Plukactie tegen verspilling

Hun oogst helemaal verloren laten gaan: dat zag het duo niet zitten. Via een oproep op No Waste Army lieten Daan en Katja weten dat liefhebbers de hele zaterdag zelf hun boerenkool mogen plukken.

De boerenkool gaat weg voor bodemprijzen: een stronk kost 1,50 euro. "De boerenkool is nu nog goed, dus zaterdag is het laatste moment dat ze nog geoogst kunnen gaan worden", legt Katja uit. Ook gaan er drie vrachtwagens met boerenkool richting de Voedselbank. Alles om 60.000 kilo verspilling te voorkomen.

Hoe uniek deze reddingsactie ook lijkt, volgens No Waste Army staat die niet op zichzelf. Een woordvoerder laat weten dat er wekelijke tonnen aan gewassen om verschillende redenen verspild worden. Jaarlijks gaat er in Nederland namelijk 2 miljard kilo voedsel verloren.