Roeivereniging Nereus krijgt sanctie: leden niet welkom bij traditionele wedstrijd Varsity

Leden van studentenroeivereniging Nereus, gelegen aan de Amstel, zijn niet welkom op de Varsity. De roeiwedstrijd tussen alle studentenroeiverenigingen in Nederland is een 140 jaar oude traditie waar de Amsterdamse club er al meermaals vandoor ging met de winst. De roeiers zelf mogen het water op, maar al het publiek van de vereniging mag het terrein in Houten niet op. Ook roeiclub Njord uit Leiden mag geen publiek meenemen naar de wedstrijd.