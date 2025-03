Noodverordening op Schiphol om 'grote actie' Extinction Rebellion

Burgemeester Schuurmans neemt dit besluit ook omdat bij eerdere klimaatacties van Extinction Rebellion 'een groot aantal overtredingen en misdrijven is gepleegd'. En dat 'de openbare orde en de veiligheid op Schiphol ernstig is verstoord'.

Vastketenen aan vliegtuigen

Zo drongen in 2022 honderden demonstranten het platform op Schiphol-Oost binnen, dat vooral gebruikt wordt voor privévluchten. De demonstranten hadden 'een groot aantal overtredingen en misdrijven gepleegd en de openbare orde en de veiligheid waren ernstig verstoord.'

Een deel van de hen ketende zich vast aan een vliegtuig van de Canadese luchtmacht. Anderen gingen onder een van de privéjets zitten of fietsten rondjes over het platform. Uiteindelijk hield de Koninklijke Marechaussee zo'n 200 mensen aan.

Geen contact met XR

In een statement naar de pers laat de gemeentebestuurder weten dat ze demonstreren een belangrijk recht vindt. "Daarom zal ik demonstraties altijd waar mogelijk faciliteren. Echter, gezien het feit dat Schiphol een veiligheidsrisicogebied is én dat we geen contact hebben kunnen krijgen met XR, heeft de driehoek (gemeente, OM, Koninklijke Marechaussee en Schiphol) besloten om alle acties en demonstraties op Schiphol te verbieden, behalve op de door ons aan te wijzen plekken."

Bekijk hieronder beelden van de actie in 2022. Tekst gaat verder onder video.