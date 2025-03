Don’t look up? Bij sterrenwacht in Overveen doen ze dat wél (en steeds vaker)

Drukste avond in de sterrenwacht ooit

Het is een mogelijke, enigszins wrange verklaring voor de toenemende interesse in sterren kijken: doordat het zicht op de sterren steeds minder wordt, is de motivatie om ze goed waar te nemen des te groter. "Vorige week beleefden we de drukstbezochte avond ooit met 450 mensen", zegt Praal trots. "En het leuke is: dat was een heel divers publiek. Jong en oud, vrouw en man."

Sterrenwacht Copernicus opent normaal gesproken alleen op vrijdagavond de deuren voor publiek. De honderden mensen die tijdens de Landelijke Sterrenkijkdagen langskomen, hebben geluk. In weerwil van de grote trend, zijn de sterren sinds een paar dagen juist betrekkelijk goed waar te nemen. "Komende avonden verwacht ik dat we goed zicht hebben op Jupiter en Mars. In het begin van de avond zien we misschien zelfs wel Venus", vertelt Paal verheugd.