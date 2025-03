Verrassing tijdens raadsvergadering in Opmeer: burgemeester kondigt vertrek aan

"Ik vertrek ook met gemengde gevoelens, want ik voel mij enorm verbonden met de samenleving in Opmeer." In Opmeer heeft Van den Hengel een 'lieve, zorgzame gemeente' gevonden, met een betrokken samenleving die veel organiseert. Al is er één ding in West-Friesland waar hij naar eigen zeggen nooit aan heeft kunnen wennen: "De harde, koude wind in West-Friesland", zegt hij lachend. "Dat heb ik altijd gezegd."

Tot en met 20 mei zal Van den Hengel betrokken blijven bij de gemeente Opmeer. "Ik ga niet over mijn eigen graf heen regeren. Ik weet zeker dat de vertrouwenscommissie een goede opvolger zal vinden."

