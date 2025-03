Vrees Farioli komt uit: Pasveer enkele weken aan de kant bij Ajax met liesblessure

"Bij het inspelen van de bal voelde ik helaas direct dat het niet goed zat", laat Pasveer via de club weten. "Vanmiddag heb ik in het ziekenhuis een scan gehad en deze bevestigde een liesblessure. Hierdoor zal ik minimaal enkele weken moeten revalideren. Uiteraard ga ik er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te keren. Hoe snel dat daadwerkelijk zal zijn, is even afwachten."

Ajax speelt komende zondag vanaf 14.30 uur de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (zonder Remko Pasveer). Davy Klaassen keert wel terug na zijn schorsing tegen Eintracht.