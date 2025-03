Donald Duck komt naar Alkmaar, en dit bekende gezicht krijgt een glansrolletje

'Donald Duck en de gouden kaasbol' speelt zich volledig af in kaasstad Alkmaar. Jonge (en oude) lezers maken een rondje langs de toeristische trekpleisters en leren wat over de historie van de stad, legt hoofdredacteur Ferdi Felderhof uit. "We hebben een serie regioverhalen, waarin de familie Duck bepaalde steden bezoekt. Het vierde deel gaat over Alkmaar. De kaasmarkt is erg belangrijk in het verhaal, maar er zijn meer bekende locaties waar ze tijdens de klopjacht voorbijrazen."

Het verhaal draait om een ontdekking van oom Dagobert: een gouden kaasbol in een schip uit de 17e eeuw, opgegraven in de Beemster. Om piraten te misleiden werd het destijds in de vorm van een kaas gegoten. Oom Dagobert laat de gouden kaas tussen echte kazen naar een veilige plek brengen. Maar als de Zware Jongens daar lucht van krijgen, gaat het helemaal mis. Er volgt een wilde klopjacht op de beroemde kaasmarkt en door de stad. Zal het goud uit handen van de boeven blijven?