Precies vijf jaar na eerste lockdown: Hoe kwam Amsterdam de coronacrisis door?

Een enorm archief aan verhalen die tijdens de coronacrisis gemaakt zijn vormen de basis voor deze terugblik. Het begint op 16 maart 2020 met de stille straten en een stad die moet gaan leven met een nieuwe werkelijkheid. De lockdown is afgekondigd en vanaf dat moment is niets meer zoals het was.

Het virus legt de samenleving lam en zorgt voor enorm leed in de Amsterdamse verzorgingshuizen. Ouderen die besmet raken overlijden in sommige gevallen in eenzaamheid en verzorgingshuizen raken in korte tijd een groot deel van hun bewoners kwijt.

Tegelijkertijd is de coronapandemie een grote klap voor de horeca in de stad. Die sector leeft van lockdown naar lockdown en dat zorgt voor veel onvrede.

Die onvrede groeit ook in de samenleving, want de bereidwilligheid om de maatregelen te volgen is aan de start van de pandemie nog groot, maar het aantal demonstraties neemt alsmaar toe. Met de ingang van de avondklok in 2021 staan in sommige buurten in de stad honderden relschoppers op straat om zich af te zetten tegen de maatregelen.

De zomer van 2021 gaat van versoepeling naar verstrenging en weer terug. De horeca heropent en er zijn zelfs festivals, maar een week na het eerste festival is het alweer gedaan met de pret. Die zijn van de baan, terwijl de collegezalen wel weer worden heropend.

Dat najaar wordt opnieuw een lockdown afgekondigd, vlak voor Kerst sluiten ondernemingen en horeca noodgedwongen weer de deuren. Na de jaarwisseling versoepelen de maatregelen langzaam weer en eind februari 2022, bijna twee jaar na de eerste besmetting in Amsterdam, zijn alle maatregelen losgelaten. De nachtclubs zijn heropend en Amsterdam danst weer terug naar het 'oude' normaal.