Bewoners Hilversum betalen voor modderpoel: "Dit is geen parkeervoorziening"

Volgens bewoners zijn er niet genoeg parkeerplekken in de straat, daarom parkeren zij al sinds jaar en dag op de groenstroken voor de deur. De gemeente gedoogt dat. Na jarenlange slijtage zijn de parkeerplekken inmiddels veranderd in zandkuilen. "Ik heb wel eens gehad dat ik er nauwelijks uitkwam met de auto, omdat mijn banden gingen slippen door de modder", vertelt Van den Berg.

Omdat bewoners sinds juli 2024 betalen voor het parkeren in de straat, willen zij dat de gemeente de parkeerplekken gaat aanpakken. "Ik heb niets tegen betaald parkeren, maar als je dat invoert, moet je het bewoners ook mogelijk maken om daar fatsoenlijk te kunnen staan", vindt de buurtbewoner.

Bewoners leggen zelf tegels neer

Van den Berg en andere omwonenden hebben meerdere keren bij de gemeente aangeklopt. Er kwam een tijdelijke oplossing, maar die verergerde de situatie alleen maar. "Ze hebben in september zwart zand gestort, maar dat loste niets op. Sterker nog, het werd alleen maar erger", vertelt Van den Berg. Door de regen spoelde het zand weg, wat nog diepere kuilen achterliet.

Sommige buurtbewoners hebben zelf tegels neergelegd om schone voeten te houden. Maar die verzakken door de regen en bieden geen structurele oplossing. Daar dringt de buurt nog altijd wel op aan.

Groen of parkeren?

De gemeente laat weten voorlopig geen structurele maatregelen te nemen. Later dit jaar wil ze de keuze voorleggen aan bewoners van de straat: meer groen of structurele parkeerplekken. Als de meerderheid van de straat verharde parkeerplaatsen wil, dan belooft de gemeente die uiteindelijk te gaan realiseren en te betalen.

Van den Berg is blij dat de bewoners zelf de keuze krijgen, maar ze hoopt wel dat de gemeente kijkt naar de verschillende delen van de langgerekte straat. "Ik verwacht van de gemeente dat ze de straat opknipt in onderdelen, zodat de reactie van de bewoners van de verschillende delen ook representatief is voor het gedeelte waar ze wonen."

Daarnaast betwist Van den Berg dat er volgens de gemeente genoeg parkeerplaatsen in de omgeving zijn. “Ik nodig de gemeente uit om in de avond het aantal auto’s en beschikbare parkeerplaatsen te komen bekijken. Zonder de parkeerplaatsen tussen de bomen zijn er onvoldoende parkeerplaatsen in de buurt”, constateert ze.

Voorlopig blijft de parkeersituatie dus ongewijzigd en moeten bewoners zich door de modder worstelen.