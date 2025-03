Winnaar voorleeswedstrijd IJmuiden snapt niets van ontlezing: "Er zijn zoveel boeken"

Spanning tijdens de wedstrijd

Een maand geleden won de Driehuizer de Voorleeswedstrijd Velsen, een evenement dat plaatsvond in de Bibliotheek IJmuiden.

Jules streed tegen zeven andere kandidaten om de winst. De jury beoordeelde de deelnemers op uitspraak, verstaanbaarheid en tempo. Jules las een fragment voor uit het boek De Braniebende van Tom Fletcher.

Jules zelf denkt dat hij de winst te danken heeft aan zijn stemgebruik. "Ik probeer de stemmen na te doen van de personen in het boek", legt hij uit. Daarvoor oefent hij vaak hardop.

Voorronde voor nationale competitie

Met zijn overwinning op zak zal Jules de gemeente Velsen vertegenwoordigen in de regionale finale van De Nationale Voorleeswedstrijd volgende week in Hoofddorp. Die wedstrijd is een voorronde voor De Nationale Voorleeskampioenschappen. De landelijke finale vindt plaats op dinsdag 20 mei 2025 in Utrecht. Twaalf provinciale voorleeskampioenen strijden dan om de titel ‘De Nationale Voorleeskampioen’.

Maar eerst moet Jules voorlezen in Hoofddorp. "Het zal niet gemakkelijk worden", verwacht hij. "Maar gelukkig heb ik veel supporters die me aanmoedigen."