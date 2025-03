Gewonde bij schietpartij in Amsterdam, arrestatieteam houdt verdachten aan

De schietpartij gebeurde vanmiddag rond 13.00 uur. Volgens omstanders zijn er twee schoten gehoord en is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie kan dit nog niet bevestigen. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

Een arrestatieteam hield korte tijd later op een parkeerplaats aan de Koningshoef in Zuidoost iemand aan. Op foto's is te zien dat de verdachte op zijn knieën moest zitten en een blinddoek om kreeg, iets dat gebruikelijk is bij aanhoudingen door arrestatieteams.

In de buurt van de parkeerplaats werd een tweede verdachte aangehouden door het arrestatieteam. Tijdens de aanhoudingen hing er een politiehelikopter boven de wijk. De politie heeft de auto waar de verdachten vermoedelijk in zaten meegenomen.