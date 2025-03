Oude tijden herleven in de Amsterdamse binnenstad nu de ratelaar daar weer vuilnis ophaalt

Met de megafoon in zijn hand rapt ratelaar Sebbe Poll ritmische zinnen over afval. Ze klinken over de grachten en bewoners weten op die manier dat ze naar de brug kunnen komen om hun vuilniszakken in te leveren bij hem en zijn collega Ricardo Bos. Het houten ratelende instrument werd vroeger door de vuilnismannen gebruikt om hun komst aan te kondigen, nu is het dus een megafoon.

"Als je binnen zit is de ratelaar niet goed hoorbaar", aldus Sebbe Poll, vuilnisman van de gemeente. "Dus toen kregen we die megafoon en toen dacht ik: als we dan toch die megafoon hebben is het wel leuk om daar doorheen wat te rappen. En dan is het helemaal leuk als het ook over afval gaat."

Extra service

De terugkeer van de ratelaar is een extra service van de gemeente aan bewoners in de 9 Straatjes. Ze kunnen het afval brengen naar de afvalboot op het Singel of een afspraak maken zodat het thuis wordt opgehaald. De ratelaar komt daar dus bij. Die staat van maandag tot en met donderdag tussen 17.00 uur en 21.00 uur twee keer minimaal vijf minuten op de verschillende bruggen in het ophaalgebied.