Haarlem presenteert nieuw parkeerplan: stadsbestuur wil betaald parkeren in zeven wijken

Een jaar geleden werd in Haarlem een referendum gehouden over de plannen van het gemeentebestuur om betaald parkeren in te voeren in elf wijken. Een ruime meerderheid van de stemmers verwierp dat plan. Nu presenteert het stadsbestuur een nieuw parkeerplan: in zeven wijken waar de parkeerdruk het hoogst is, wordt de komende vijf jaar betaald parkeren ingevoerd.

Parkeerdruk naar 95 procent

Het gaat om het Ter Kleefkwartier, Vondelkwartier, Vondelkwartier in Haarlem-Noord, de Transvaalswijk, Indischewijk, Vogelenwijk, Delftwijk, en de Amsterdamsebuurt in Oost. In die wijken ligt de parkeerdruk op 95 procent of hoger. Dat betekent dat er in die buurten een structureel parkeerprobleem is: op de meetmomenten waren minimaal 95 van de honderd beschikbare parkeerplaatsen bezet. In het eerdere plan lag die parkeernorm nog op 85 procent.

Een te hoge parkeerdruk gaat ten koste van de veiligheid en de leefbaarheid, vindt het college. Doordat automobilisten lang op zoek zijn naar een plekje voor hun voertuig, ontstaat er meer verkeer. Ook belemmeren fout geparkeerde auto's de doorgang.

Canadees parkeren

De gemeente wil ook nieuwe regels invoeren voor het 'Canadees parkeren', met twee wielen op het trottoir. Dat wordt nu op veel plekken gedoogd, maar is eigenlijk niet toegestaan. In het nieuwe plan wordt Canadees parkeren officieel toegestaan op plekken waar voldoende ruimte is. Per wijk wordt dat met verkeersborden aangegeven.

Het is nu nog niet bekend waar Canadees parkeren officieel wordt ingevoerd, meldt een woordvoerder van de gemeente. "Als hoofdlijn geldt dat dit kan op die plekken waar de verkeersveiligheid hierdoor niet in gevaar komt. Ook moeten de stoepen breed genoeg zijn om na het toevoegen van een parkeerplek toegankelijk te blijven voor voetgangers en mensen met een beperking. Dit betekent maatwerk per wijk en straat."

