Antisemitische teksten gespoten in kleedkamer Amstelveense hockeyclub

Foto's van de kleedkamer circuleren op X. NH heeft de voorzitter van de hockeyclub gesproken. Hij wil liever niet met zijn naam in de media, maar laat weten dat de club de actie afkeurt.

Geen leden

"Het kan niet wat er gebeurd is. We hebben meteen een mail naar alle leden gestuurd." Volgens de voorzitter is inmiddels duidelijk dat de daders geen lid zijn van de club. "De politie heeft sporenonderzoek gedaan." Daarna zijn de bekladdingen verwijderd.

Ook de gemeente Amstelveen is op de hoogte, laat een woordvoerder weten. Die bevestigt dat er een politieonderzoek loopt.