De Blokkers stopt met plastic wegwerpbekers en bespaart wekelijks honderden stuks afval

"We zijn al een tijd bezig met het idee om dit te gaan doen", licht voorzitter Jeroen Jansen van de vereniging toe bij De Ontbijttafel op NH Radio. "In de afgelopen weken hebben we de koe bij de horens gevat en zijn we begonnen met de introductie ervan."

Per weekend worden ongeveer driehonderd wegwerpbekers gebruikt op de club. En dat leidt tot rommel en frustraties, zegt Jansen. "Daar zit iedereen in de rust mee te kraken, terwijl de coach spreekt. En ze worden weggegooid. Meestal in de vuilnisbak, maar ook niet altijd."

Bekers in bruikleen

In eerste instantie wilde de voetbalvereniging helemaal van plastic bekers af. Volgens het bestuur konden leden, maar ook tegenstanders, een eigen fles of bidon gebruiken. "Maar de meeste jongens en meiden hebben die tegenwoordig mee. Eigenlijk werden we door onze eigen leden en vrijwilligers op de vingers getikt dat dit niet de meest ideale oplossing was. Ook niet voor tegenstanders."

Dus besloot het bestuur om herbruikbare bekers aan te schaffen en die aan hun eigen teams uit te lenen. "Ook vragen we aan tegenstanders om zelf bekers mee te nemen", benadrukt Jansen. "Als dat niet het geval is, kunnen ze deze van ons lenen en na de wedstrijd teruggeven."

Rekening houden met de schoonmaak

Jansen verwacht dat de nieuwe regels rondom plastic bekers over een jaar bij alle sportverengingen zullen gelden. "We zijn misschien voorlopers, maar het verschil is niet enorm groot." Volgens hem ligt een belangrijk onderscheid in de schoonmaak van de bekers. "Deze moet je schoonmaken na gebruik. Ze moeten de vaatwasser in met een deksel erboven, want anders vliegen ze door de hele vaatwasser heen. Dit soort dingen komen we nu tegen."